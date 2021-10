USA, morto l’attore Michael Tylo: ex marito di Hunter Tylo (Beautiful) e star di Sentieri

L’attore Michael Tylo è morto all’età di 73 anni, negli USA. L’uomo era noto per aver recitato in Sentieri e per aver sposato Hunter Tylor.

L’attore Michael Tylo è deceduto all’età di 73 anni: l’artista era noto per aver partecipato a soap opere come Sentieri e per essere stato sposato con Hunter Tylo, l’attrice che interpretava Tylor in Beautiful.

Morto l’attore Michael Tylo: lutto nel mondo delle soap americane

Nella giornata di martedì 28 settembre, è stata diramata la notizia della morte di Michael Tylo, scomparso all’età di 73 anni. Il drammatico evento ha sconvolto e rattristato profondamente il mondo delle soap, contesto nel quale l’attore era particolarmente conosciuto.

Michael Tylo ha avuto una lunga carriera e ha partecipato a molte soap opere come, ad esempio, Sentieri, nella quale interpretava il ricco archeologo Quinton Chamberlain; Beautiful; La valle dei Pini; o, ancora, General Hospital.

L’uomo, inoltre, è anche l’ex marito di Hunter Tylo, volto di Tylor in Beautiful.

Morto l’attore Michael Tylo: l’annuncio della scomparsa dell’uomo

L’annuncio relativo alla scomparsa di Michael Tylo è stato diffuso dall’Università del Nevada, a Las Vegas, negli Stati Uniti d’America, attraverso una nota ufficiale. L’attore era in contatto con la struttura universitaria in quanto assunto come professore di cinema. Al momento, la causa della morte del 73enne non è ancora stata rivelata.

Per quanto riguarda la nota pubblicata dall’Università del Nevada, è possibile leggere quanto segue: “Michael Tylo era un essere umano bello e premuroso, era molto speciale. Era un amico, collega, insegnante e artista esemplare. Ha avuto una carriera così distinta e ricca, ma era umile riguardo ai suoi successi. Amava teneramente la sua famiglia e viveva una vita gioiosa, ma ci ha lasciati troppo presto. Ci mancherà molto, ma sentiamo profonda gratitudine per tutto ciò che ha regalato al College of Fine Arts, all’UNLV e al mondo”.

Morto l’attore Michael Tylo: carriera

La carriera come attore di soap di Michael Tylo è iniziata nel 1980, quando entrò a far parte di Another World. Nel 1981, poi, ha recitato in Sentieri per tre anni, facendo ritorno nello show nel 1996, nel ruolo di Quinton Chamberlain.

Nel corso degli anni Ottanta, Michael Tylo ha collezionato svariate presentze in show trasmessi in prima serata mentre nel 1990 è stato scritturato nel cast di Zorro.

Nel 2000, infine, è approdato in Beautiful.

Nel 2003, l’attore ha abbandonato il mondo della recitazione accettando un’offerta dell’Università del Nevada che lo ha assunto come visiting professor in cinema e teatro.

L’uomo è stato sposato con Hunter Tylo: la coppia ha vissuto un drammatico lutto nel 2007, quando il figlio Michael Tylo Jr. è morto annegato.

Micheal Tilo lascia la moglie Rachelle e le loro tre figlie Kolette, Izabelle e Katya.