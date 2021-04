Negli Stati Uniti d’America, una nave commerciale si è capovolta nel Golfo del Messico: dei 18 membri dell’equipaggio, 12 marinai risultano dispersi.

Negli Stati Uniti d’America, una nave commerciale in transito si è capovolta nel Golfo del Messico, rendendo indispensabile l’intervento della Guardia Costiera americana.

USA, nave commerciale si capovolge nel Golfo del Messico

Una nave commerciale lunga circa 39 metri si è improvvisamente ribaltata nel Golfo del Messico: per prestare soccorso all’equipaggio composto da 18 persone, è intervenuta sul posto la Guardia Costiera statunitense che è riuscita a trarre in salvo sei marinai.

Altri dodici membri dell’equipaggio, invece, risultano attualmente dispersi in mare e, dalla tarda serata di martedì 13 aprile, i soccorritori stanno lavorando al fine di recuperare tutti i possibili superstiti.

L’imbarcazione soggetta a naufragio è conosciuta con il nome di Seacor Power e veniva abitualmente impiegata nelle operazioni di supporto legata ad attività di esplorazione e perforazione petrolifera. La nave, di proprietà della compagnia Seacor Marine afferente al gruppo Seacor Holdings stanziato nello Stato della Florida, si è capovolta in prossimità del porto di Fourchon, situato a circa 160 km di distanza in direzione sud da New Orleans.

Sulla base delle informazioni sinora rilasciate, si presume che l’incidente segnalato nel Golfo del Messico sia stato causato da una violenta tempesta che ha creato serie difficoltà anche ai soccorritori, le cui imbarcazioni hanno dovuto fronteggiare onde movimentate e condizioni climatiche particolarmente critiche.

Il mare grosso, inoltre, potrebbe ricollegarsi alle forti correnti di maltempo che stanno caratterizzando il recente clima registrato sulle coste della vicina Louisiana.