New York, 9 nov. – (Adnkronos) – L'8 novembre sui parquet Nba non si è giocato per permettere a tutti – giocatori, famiglie, tifosi – di dedicare la giornata alle votazioni politiche, con le elezioni di midterm Usa. Un appuntamento molto sentito anche all'interno della lega di Adam Silver, come testimoniato dall'impegno in prima persona di tantissime superstar, come LeBron James, Jaylen Brown e Trae Young, che hanno voluto ricordare l'importanza del voto con diversi messaggi sui social.