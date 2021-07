Usa, nello Utah il folle campionato di richiamo dell’alce

Roma, 24 lug. (askanews) – Nello Utah, Stati Uniti, ogni anno si tiene l’atteso World Elk Calling Championships, il campionato di richiamo di alce. I concorrenti si sfidano in varie categorie, possono partecipare anche i più giovani dai 10 anni in su, per cercare di attirare gli animali imitandone il verso.

Alcuni emettono ululati, altri suoni simili all’abbaio di un cane e altri ancora cercano di aiutarsi con gli strumenti.

In palio per il miglior “chiamatore” di alci un premio da 40mila dollari.