Usa, Newsom supera il referendum: resterà governatore California

Los Angeles, 15 set. (askanews) – Gli elettori della California hanno deciso di mantenere in carica il loro governatore democratico Gavin Newsom, votando a stragrande maggioranza “no” al referendum organizzato dai suoi detrattori per ottenerne le dimissioni. Il “no” ha ottenuto circa i due terzi dei voti.

Utilizzando un provvedimento della Costituzione californiana, i cittadini insoddisfatti – radunati molto rapidamente dal Partito Repubblicano – avevano ottenuto questo “recall ballot” che permette di destituire un governatore al di fuori di qualsiasi calendario elettorale, dopo aver raccolto più di 1,5 milioni di firme.

Il principale avversario di Newsom era Larry Elder, 69 anni, una star delle radio di destra, che ha apertamente sostenuto l’ex presidente Donald Trump e che ha ora riconosciuto il risultato uscito dalle urne.

“Cerchiamo di essere eleganti nella sconfitta, perchè possiamo aver perso una battaglia ma vinceremo la guerra”, ha detto Elder.

A prova dell’importanza di questo referendum in uno stato equivalente alla quinta potenza economica del mondo, il presidente Joe Biden si era schierato apertamente e lunedì si era recato in California per sostenere Newsom.

“Gli occhi della nazione sono puntati sulla California. Votate ‘no’ al richiamo per mantenere Gavin Newsom governatore e continuare a far progredire il paese”, aveva detto Biden che evidentemente è stato ascoltato.