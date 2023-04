USA, nuove tempeste tra Sud e Midwest: ora si teme per Iowa ed Illinois

Paura negli USA per nuove tempeste tra Sud e Midwest: ora si teme per Iowa ed Illinois. Il maltempo severo sta flagellando alcune aree degli Stati Uniti con potenti tornado che hanno fatto finora 25 morti. In buona sostanza c’è una nuova emergenza nelle stesse aree degli Stati Uniti già messe in ginocchio dopo un fine settimana “di condizioni meteo estreme”.

Nuove tempeste tra Sud e Midwest

Secondo i siti specializzati è in arrivo in queste ore l’ennesima ondata di forti tempeste. Molte di esse hanno già colpito parti del Midwest e del Sud da martedì sera ora. E da quanto si apprende un tornado è stato confermato nelle scorse ore, con le autorità che hanno chiesto ai residenti di trovare riparo. Dal canto suo il National Weather Service ha diramato allerte per tornado per gli stati di Iowa e Illinois. Questo perché è stato confermato che un tornado è stato avvistato a Sud/Ovest di Chicago, vicino a Bryant.

Il numero delle vittime sale a 25

Tutto questo mentre è salito a 25 il numero delle vittime degli eventi severi delle ultime ore. Midwest e il Sud degli Stati Uniti sono stati devastati e si viene a sapere di nove fra i morti che sono stati recuperati nella contea di McNairy, nel sud-ovest del Tennessee.