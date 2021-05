USA, Ohio: lotteria da un milione di dollari a settimana per i cittadini vaccinati contro il Covid

Negli USA, lo Stato dell’Ohio ha approvato una lotteria da un milione di dollari a settimana riservata soltanto ai cittadini vaccinati contro il Covid.

Negli Stati Uniti d’America, è stata creata una nuova lotteria estremamente particolare alla quale, infatti, possono partecipare soltanto i cittadini che si sono vaccinati contro il coronavirus.

USA, Ohio: lotteria da un milione di dollari per i vaccinati contro il Covid

Lo Stato americano dell’Ohio ha deciso di istituire una singolare lotteria riservata esclusivamente ai cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale sviluppata nel Paese per contrastare la diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

In occasione della lotteria, l’Ohio metterà in palio un montepremi pari a un milione di dollari a settimana che potrebbe rappresentare la vincita di uno dei vari soggetti vaccinati ai quali è rivolta l’iniziativa.

Il progetto è stato approvato e commentato dal governatore dello Stato, Mike DeWine, che ha dichiarato: “So che alcuni mi diranno: ‘Sei pazzo! Questa tua idea da un milione di dollari è uno spreco di denaro’.

Ma, a questo punto della pandemia, in cui i vaccini sono disponibili per tutti, il vero spreco è la perdita di un’altra vita umana a causa di un’infezione da coronavirus”.

USA, Ohio: organizzazione della lotteria per i vaccinati Covid

Il governatore dell’Ohio, che ha sostenuto e promosso l’iniziativa, ha stabilito un’organizzazione precisa per lo svolgimento della lotteria.

Sulla base delle indicazioni fornite da Mike DeWine, la riffa avrà una durata totale di cinque settimane e sarà rivolta soltanto ai cittadini che abbiano compiuto almeno i 18 anni d’età e ai quali sia stata somministrata almeno la prima dose di uno dei differenti vaccini anti-Covid presenti negli Stati Uniti.

Le vincite verranno premiate con i fondi federali stanziati per il SARS-CoV-2 e assegnati a partire dal prossimo mercoledì 26 maggio, per cinque mercoledì consecutivi.

USA, Ohio: lotteria Covid rivolta agli under 18

La particolare lotteria che si terrà in Ohio, quindi, è stata limitata a soggetti di età pari o superiore ai 18 anni. Lo Stato, tuttavia, ha deciso di avviare un’ulteriore lotteria rivolta ai cittadini vaccinati di età inferiore ai 18 anni mettendo in palio cinque borse di studio con validità quadriennale per un’università americana statale, con scadenza settimanale.

Negli Stati Uniti, infatti, sono state aperte le vaccinazioni anche per gli adolescenti che hanno compiuto i 16 anni. A questo proposito, inoltre, è stato comunicato che la Food and Drug Administration ha approvato la somministrazione del vaccino Pfizer per la fascia d’età compresa tra i 12 e i 15 anni che, di conseguenza, potrebbero riuscire a partecipare all’iniziativa al pari dei 16-17enni.

Covid, Ohio: le decisioni approvate dallo Stato americano

L’annuncio relativo all’imminente debutto della lotteria segue la recente scelta dello Stato americano di revocare ilcoprifuoco e si sviluppa in parallelo con la prossima abrogazione dell’obbligo di indossare le mascherine, in vigore dal 2 giugno 2021.

Tali decisioni sono state varate in Ohio in quanto i casi di contagio dovuti al Covid sono in costante e drastico calo: al contempo, però, sta diminuendo anche il numero di cittadini che chiedono di ricevere una dose di sieri anti-Covid. In questo contesto, si sta provando a motivare gli abitanti con il progetto relativo alle lotterie statali.