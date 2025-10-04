Usa, oltre 4 anni di carcere al rapper Sean "Diddy" Combs

New York, 3 ott. (askanews) – Il rapper Sean “Diddy” Combs è stato condannato a 50 mesi di carcere, ovvero più di quattro anni, dalla corte federale di Manhattan, una pena ben al di sotto da quella richiesta del pubblico ministero. Il discusso artista 55enne rischiava infatti fino a 20 anni di carcere. Gli avvocati della difesa avevano proposto una pena lieve di 14 mesi di carcere, seguita dalla libertà vigilata e da trattamenti terapeutici.

Si è arrivati alla condanna dopo due mesi di udienze ampiamente pubblicizzate: “Diddy” è stato assolto dalle accuse più gravi a suo carico: “traffico sessuale” e “associazione a delinquere”. È stato, tuttavia, riconosciuto colpevole di “trasporto a scopo di prostituzione” di due ex fidanzate, la cantante Cassie e una donna che usava lo pseudonimo “Jane”. Questo reato, secondo la legge americana, prevede lo spostamento di una persona da uno stato all’altro.

L’ex re dell’hip hop in agosto aveva chiesto a Donald Trump il perdono presidenziale, poi per cercare di evitare il carcere in extremis aveva ammesso in aula alcune sue responsabilità definendo “disgustoso” il suo comportamento.

Il giudice ha optato per una pena relativamebte lieve che conunque prevede la detenzione in prigione spiengado che Diddy “Ha abusato del suo potere e del suo controllo sulle donne che affermava di amare: ha abusato di loro fisicamente, emotivamente e psicologicamente”.