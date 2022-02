Usa, omaggio al Campidoglio alle oltre 900.000 vittime del covid

Milano, 8 feb. (askanews) – Candele e un minuto di silenzio davanti al Campidogio per ricordare le oltre 900.000 persone che hanno perso la vita negli Stati Uniti a causa del covid, come ha certificato il conteggio della Johns Hopkins University. Un cerimonia bipartisan con la Speaker della Camera Nency Pelosi e il leader della maggioranza Chuck Schumer. Il numero dei contagi legati alla variante Omicron è in calo in America, ma resta alto quello delle vittime: in media 2.400 al giorno, secondo i dati delle autorità.