Usa, operazione al cervello di un feto che si trovava ancora nell'utero materno

Negli Stati Uniti, per la prima volta al mondo, è stato effettuato un intervento al cervello di un feto mentre si trovava ancora nell’utero materno a causa di una rara condizione cerebrale, conosciuta come malformazione aneurismatica della vena di Galeno.

Come riportato dai giornali statunitensi, l’operazione è avvenuta durante la 34esima settimana di gestazione ed è stata eseguita da un team di medici del Brigham and Women’s Hospital e del Boston Children’s Hospital.

I neonati vengono solitamente curati dopo la nascita, ma spesso è tardi

“Le due grandi sfide da affrontare per chi ha la malformazione sono le lesioni cerebrali e l’insufficienza cardiaca immediata dopo la nascita”, ha dichiarato il dottor Darren Orbach, radiologo del Boston Children’s Hospital ed esperto nel trattamento della malformazione aneurismatica della vena di Galeno, alla Cnn.

Normalmente, i neonati vengono curati dopo la nascita, ma, come detto da Orbach, il trattamento avviene spesso troppo tardi. Nonostante ci siano stati alcuni progressi nella cura, “il 50-60% dei bambini con questa condizione si ammala immediatamente. E tra questi sembra esserci il 40% di mortalità. Circa la metà dei bambini che sopravvive sperimenta gravi problemi neurologici e cognitivi“, ha spiegato Orbach.

A quasi due mesi dalla nascita, il piccolo Denver sta bene

Derek e Kenyatta Coleman di Baton Rouge, Louisiana, sono i genitori del bambino, il quarto per la coppia, operato prima della nascita. “Il bambino stava bene”, ha raccontato Kenyatta alla Cnn. I genitori sono venuti a conoscenza dei problemi del feto solo alla 30esima settimana di gravidanza. I Coleman hanno così deciso di affidarsi alla sperimentazione clinica condotta dagli ospedali Brigham and Women’s e Boston Children’s.

L’intervento è stato eseguito il 15 marzo 2023, esattamente un mese dopo l’ecografia che aveva trovato la malformazione. Il bambino ha immediatamente mostrato dei segnali di miglioramento e il 17 marzo è nato. “L’ho sentito piangere per la prima volta e non riesco nemmeno a esprimere a parole come mi sono sentita in quel momento”, ha ricordato Kenyatta.

A quasi due mesi dalla nascita, il piccolo Denver sta bene e non sembra aver bisogno di ulteriori operazioni. “Ci ha mostrato fin dall’inizio che era una combattente”, ha detto la madre.

