USA, pacco sospetto in un bagno del Tom Bradley terminal a Los Angeles: disposta evacuazione

Sono attimi di paura e preoccupazione a Los Angeles. ll Tom Bradley International Terminal è stato evacuato. La situazione.

La città di Los Angeles è piombata nel caos. Il Tom Bradley International Terminal è stato evacuato dopo che le autorità hanno risposto alla segnalazione di un pacco sospetto in un bagno destinato agli uomini.

🚨#BREAKING: Tom Bradley airport Terminal in LAX has been evacuated⁰

📌#LosAngeles | #California Right now multiple authorities responding to a report of a suspicious package in the Tom Bradley International Terminal mens bathroom in LAX the terminal has been evacuated pic.twitter.com/D55hJPWz96 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 18, 2022

USA, il Tom Bradley terminal è stato evacuato. L’annuncio del LAX: “Lo sgombero è stato fatto a scopo precauzionale”

Non sarebbero almeno per il momento molti i dettagli su quanto è avvenuto in questi ultime ore nello scalo statunitense. Dalle immagini mostrate dall’emittente televisiva NBC emerge che sono diverse le pattuglie intervenute sul posto. Lo stesso aeroporto ha provveduto a fornire ulteriori aggiornamenti attraverso il canale Twitter. Lo scalo ha reso noto che la chiusura è stata disposta a scopo precauzionale e che gli altri voli sono stati spostati al fine di permettere le indagini da parte degli agenti.

Airport police are responding to a report of a suspicious item in the Tom Bradley International Terminal. As a precaution an area of the terminal has been cleared of passengers and some flights are moving to other gates during the investigation. Thanks for your patience. — LAX Airport (@flyLAXairport) June 18, 2022

L’aeroporto: “L’oggetto è stato sgomberato”

Circa un’ora dopo il LAX ha informato i passeggeri che l’oggetto sospetto è stato rimosso e che le normali attività del terminal avrebbero ripreso a breve: “La polizia aeroportuale ha sgomberato l’oggetto sospetto poiché le operazioni normali e sicure riprenderanno a breve nel terminal.

Grazie per la vostra pazienza poiché la sicurezza viene sempre prima di tutto”.