Padre e figlia, negli Stati Uniti, hanno svolto insieme un’operazione al cuore, riuscendo a salvare una vita. Un’esperienza unica grazie alla quale sono riusciti a condividere la loro passione in comune, facendo del bene.

USA, padre e figlia eseguono insieme un’operazione al cuore e salvano una vita

Il rapporto tra genitori e figli consente spesso di tramandare le proprie passioni, godendo a pieno gli uni delle esperienze degli altri. A volte i figli decidono di seguire le orme dei propri genitori, come è accaduto in questa storia così emozionante. Padre e figlia hanno seguito la stessa missione, quella di fare del bene e di salvare vite. Sophia Roberts, giovane dottoressa del Missouri, si sta formando per diventare un cardiochirurgo come suo padre. La donna, fin da bambina, ha mostrato un grande interesse per il lavoro del papà, che l’ha cresciuta dandole molti stimoli associati al campo medico. “Al posto di leggerli libri delle fiabe, le facevo vedere i miei libri di anatomia” ha raccontato. Harold Roberts ha portato la figlia Sophia a vedere la sua prima operazione chirurgica a 11 anni, mentre eseguiva un intervento a una valvola mitrale. “Invece di essere agitata era affascinata e abbastanza tranquilla, guardava attentamente e sembrava apprezzare davvero quello che stava vedendo” ha raccontato il padre.

L’intervento chirurgico eseguito insieme

Harold aveva trovato lavoro nello stesso ospedale dove la figlia si stava specializzando, così quando ha avuto tra le mani il caso di un paziente che aveva bisogno di un intervento al cuore, l’ha informata. La giovane ha mostrato subito grande interesse e ha iniziato a studiare il caso. L’intervento consisteva nella sostituzione della valvola aortica del paziente e padre e figlia lo hanno svolto insieme. “Sophia ha svolto davvero un ottimo lavoro, è stata fluida e concentrata per tutto il tempo dell’intervento. Tutto questo è incredibile: mi sembra soltanto ieri che le insegnavo ad andare in bicicletta e ora l’ho accompagnata durante il suo primo intervento a cuore aperto!” ha dichiarato il padre. La dottoressa ha commentato spiegando che “è stato qualcosa di molto speciale che io abbia operato con lui durante la mia prima operazione, anche se quando si opera bisogna concentrarsi solo sul paziente e sul far andare tutto liscio“. Sono riusciti insieme a salvare la vita del paziente.