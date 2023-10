Usa: Panetta, 'alleanze devono restare solide, viviamo in un mondo molto pericoloso'

Usa: Panetta, 'alleanze devono restare solide, viviamo in un mondo molto...

Usa: Panetta, 'alleanze devono restare solide, viviamo in un mondo molto...

Roma, 1 ott (Adnkronos) - "Sono convinto che viviamo in un mondo molto pericoloso, probabilmente il più pericoloso dalla Seconda guerra mondiale". Lo ha detto Leon Panetta, ex ministro della difesa Usa e direttore della Cia, intervistato da Monica Maggioni a 'In mezz’ora&...