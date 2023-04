Usa, passeggero cade da una nave da crociera: i soccorritori non trovano alcuna traccia

La Quantum of the Seas era salpata dalle coste australiane di Brisbane per raggiungere le Hawaii, ma il viaggio della nave da crociera è stato sconvolto dalla scomparsa di un passeggero.

Un passeggero cade dalla nave da crociera diretta alla Hawaii e sparisce nelle acque

Nella notte di martedì 25 aprile 2023, un passeggero della Quantum of the Seas è caduto in mare ed è stato inghiottito dalle acque nere. L’equipaggio della nave, gestita da Royal Caribbean, ha subito lanciato l’allarme, fermandosi per lanciare salvagenti, sperando di riuscire a identificare e salvare l’uomo.

Dopo due ore di ricerche, ha però dovuto lasciar perdere e riprendere la navigazione, in quanto “non è stata trovata alcuna traccia”. Le operazioni di salvataggio sono state lasciate alla Guardia costiera statunitense, che ha inviato un aereo HC-130 Hercules nell’area interessata e ha proseguito le ricerche per altre sei ore.

Una donna ha sentito l’allarme “oscar, oscar, oscar”

“Durante la sua navigazione transpacifica, un ospite a bordo della Quantum of the Seas è finito in mare. L’equipaggio della nave ha immediatamente lanciato un’operazione di ricerca e salvataggio e sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali”, ha specificato Royal Caribbean in una nota ripresa da Nine News, affiliata alla Cnn, che ha intervistato gli altri passeggeri.

Una donna ha raccontato di aver sentito l’allarme in codice “oscar, oscar, oscar” durante la notte, che segnala proprio un’emergenza per i dispersi in mare. Successivamente, ha detto, ha visto “grandi luci che brillavano sull’oceano”, usate dalla nave e dall’elicottero per le ricerche.

