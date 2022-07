La presidente della Camera del Congresso degli Stati Uniti d’America, Nancy Pelosi, ha annunciato le tappe del viaggio in Asia senza citare Taiwan.

USA, Pelosi annuncia le tappe del viaggio in Asia: mistero su Taiwan

A proposito dell’itinerario del tour appena cominciato, la speaker non ha citato l’isola di Taiwan tra le possibili località in cui si recherà in visita. La decisione sembra essere scaturita a seguito delle recenti minacce rivolte agli Stati Uniti da Pechino quando si era ipotizzato una possibile visita nel territorio oggetto di contesa da parte della Cina.

Svelando il tour, Nancy Pelosi ha spiegato che il viaggio in Asia la poterà a “Singapore, in Malesia, Corea del Sud e Giappone”, per “incontri ad alto livello in cui discutere come promuovere interessi e valori condivisi, inclusa la pace”.

Tensioni tra Washington e Pechino

Intanto, la tensione tra gli Stati Uniti e la Cina sta raggiungendo livelli estremamente pericolosi come dimostrano le esercitazioni militari che le forze armate di Pechino stanno conducendo nella provincia di Fujin, località situata al largo della costa dello stretto di Taiwan, in prossimità dell’isola che Pechino vorrebbe rivendicare.

In un clima così teso, quindi, la visita – non confermata – della Pelosi a Taiwan avrebbe un valore storico dirompente in quanto rappresenterebbe la prima circostanza in cui un presidente della Camera del Congresso americano si sarebbe recato a Taiwan dal 1997.

Qualora l’eventualità si dovesse verificare, tuttavia, Pechino ha già segnalato che la visita scatenerebbe una risposta “vigorosa ed energica” contro Washington.