Usa: Pelosi, 'Biden come Kennedy, lavora per difendere la libertà...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Da Israele, l’Ucraina, è difficile gestire tutto, ma lo farà. Biden sta facendo quello che diceva Kennedy, lavorare insieme senza condiscendenza, senza dire che, siccome l’America pensa una cosa, devono farla anche gli altri". L'ex Speaker della Camera, Nancy Pelosi parla con il Corriere della Sera del presidente americano, ma anche del conflitto in Medio Oriente: "Siamo preoccupati per la vita di ogni persona, che sia a Gaza o in Israele", afferma alla George Mason, rivolgendosi a un gruppo di donne ebree che chiede il cessate il fuoco. "Sarebbe un regalo ad Hamas. Serve una pausa umanitaria per far uscire gli ostaggi. Se si dichiara guerra, si dovrebbe combattere tra militari. E invece no: colpiscono i bambini, 200 giovani uccisi a un rave. Il che non giustifica ulteriori perdite di vite se si possono evitare".

Tornando alla politica americana, la Pelosi spiega il senso del consiglio che diede a Biede, di "non spostarti troppo a sinistra. Volevo dire che devi governare il Paese dal centro, è l’unico modo". "I repubblicani devono riprendersi il partito – aggiunge – ai democratici non piace che lo dica ma è un partito legittimo, ha avuto grandi leader e si è venduto per diventare il culto di un delinquente, quel tizio che era presidente. Nel nostro gruppo alla Camera ci saranno forse 5 ultra progressisti, ma sono operativi, non bloccano tutto. Rispettiamo il loro punto di vista, ma i cori di piazza sono una cosa, i programmi legislativi un’altra".

La Pelosi ricorda infine le parole di J.F. Kennedy, che disse “chiedi non quello che il tuo Paese può fare per te ma quello che tu puoi fare per il tuo Paese” e anche “chiedete non quello che l’America può fare per voi, ma quello che possiamo fare lavorando insieme per la libertà dell’umanità”. "E ho detto a Joe Biden: stai facendo quello che diceva Kennedy, lavorare insieme senza condiscendenza, senza dire che, siccome l’America pensa una cosa, devono farla anche gli altri. Biden ascolta e prende il tempo per cooperare. Sono stata tra i primi ad andare a Kiev, avevamo la lista delle armi che volevamo e le abbiamo ottenute, ma andava fatto insieme".