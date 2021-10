Negli USA, è stata segnalata una perdita di petrolio greggio all’interno della raffineria Marathon Petroleum di Galveston Bay, in Texas.

Negli Stati Uniti d’America, è stata segnalata una perdita di petrolio greggio presso la raffineria Marathon Petroleum, situata a Texas City. L’evento ha richiesto di predisporre la chiusura delle strade che costeggiano il sito. Intanto, sono state avviate operazioni di pulizia e bonifica dell’area.

USA, perdita di petrolio greggio in una raffineria in Texas

Nella giornata di mercoledì 6 ottobre, si è verificata una perdita di petrolio greggio alla raffineria Marathon Petroleum di Galveston Bay a Texas City, nello Stato americano del Texas. Secondo quanto riferito dalle autorità competenti, l’incidente ha reso necessario procedere alla chiusura delle strade che circondano la zona. Inoltre, i funzionari che si occupano della gestione delle emergenze a Texas City hanno comunicato che il settore industriale che si trova nella parte meridionale della città è stato chiuso al transito a causa della perdita.

USA, perdita di petrolio greggio in una raffineria in Texas: dinamiche dell’incidente

In merito all’accaduto, si è espresso un portavoce della raffineria Marathon Petroleum di Galveston Bay. Il portavoce ha spiegato che il petrolio greggio è fuoriuscito da uno dei serbatoi di stoccaggio presenti della raffineria e che il liquido rimarrà contenuto in loco.

Il portavoce ha anche precisato che il personale della raffineria si è rapidamente attivato per mettere in atto le necessarie misure di contenimento per controllare la fonte del rilascio in modo che i soccorritori possano condurre in sicurezza le attività di pulizia e di riparazioni.

Nel frattempo, il direttore ad interim della sicurezza interna di Texas City, Bruce Clawson, ha dichiarato che la perdita è stata causata da un guasto alla guarnizione di una pompa nella raffineria. Clawson ha confermato che la perdita è stata isolata all’interno della raffineria. Per ora, non c’è una stima della quantità di petrolio fuoriuscita dal serbatoio di stoccaggio.

USA, perdita di petrolio greggio in una raffineria in Texas: chiusura delle strade

In seguito alla perdita di petrolio, le autorità competenti hanno deciso di impedire la circolazione dalla 4th Avenue South alla FM 519, in modo cautelativo. Al contempo, sono state chiuse anche tutte le altre strade che si trovano in prossimità della raffineria di Marathon Petroleum a Galveston Bay.

Al momento, pare che non sia stato diramato nessun ordine di evacuazione per quanto riguarda il sito. Inoltre, non sono state segnalate vittime né persone ferite.

Mentre si attende che la situazione venga completamente risolta, è stata annunciata l’apertura di un’indagine volta a determinare le cause che hanno provocato l’originarsi della perdita.