Usa: pilota Cessna privo di sensi prima di schiantarsi in Virginia

Washington, 6 giu. (Adnkronos) – Il pilota dell'aereo privato che domenica è stato inseguito dagli F-16 dell'aeronautica americana prima di schiantarsi in Virginia è stato visto apparentemente privo di sensi. Lo riportano la Cnn e il Washington Post, citando funzionari militari Usa, secondo i quali gli aerei da combattimento avrebbero notato l'aviatore accasciato all'interno della cabina di pilotaggio del Cessna. Sia il pilota che altri tre passeggeri sono morti nell'incidente.

L'aereo Cessna Citation aveva attraversato uno spazio aereo interdetto sopra Washington DC prima di precipitare in Virginia. Quando è entrato nello spazio aereo sopra la capitale degli Stati Uniti, jet da combattimento F-16 si sono alzati in volo a velocità supersonica per intercettarlo, provocando un forte boom sonico.

Il pilota è rimasto in silenzio per le ultime due ore di volo e alla fine l'aereo ha esaurito il carburante e si è schiantato in una zona montuosa densamente boscosa vicino a Montebello in Virginia. Non è chiaro perché il pilota non abbia risposto. Funzionari militari che hanno parlato in condizione di anonimato hanno affermato che l'aereo non è stato abbattuto e che i caccia non hanno causato l'incidente.