Kristin Potter, di 38 anni, è stata sbranata e uccisa dai cani del suo vicino, a cui era andata a dare da mangiare mentre non c’era il proprietario. L’incidente è avvenuto il 16 marzo in Pennsylvania.

Usa, porta da mangiare ai cani del vicino: sbranata e uccisa davanti al figlio

Una donna di 38 anni, Kristin Potter, madre di due figli, è stata sbranata e uccisa dai cani del vicino di casa, a cui era andata a dare da mangiare durante l’assenza del proprietario. Secondo il New York Post, l’incidente è avvenuto il 16 marzo a Township, in Pennsylvania, negli Usa. Nonostante gli sforzi dei soccorritori e della polizia, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Il drammatico incidente è avvenuto sotto gli occhi del giovane figlio, che ha provato a chiedere aiuto dopo che i due alani hanno aggredito la madre. Non era la prima volta che la donna andava a dare da mangiare ai cani del vicino con il figlio. “Era presente quando è successo. Non appena ha visto i cani iniziare ad attaccare sua madre, ha attraversato di corsa la strada per chiedere a suo fratello di chiamare i servizi di emergenza” ha dichiarato Robert Ressler, medico legale della contea di Perry.

I cani sono stati soppressi

Secondo quanto riportato, gli agenti di polizia hanno dichiarato che in casa era presente anche un altro alano e un bulldog francese, che durante l’aggressione sono rimasti fermi. I due alani che hanno sbranato la donna sono stati successivamente soppressi da un veterinario. Secondo Brandon Zeiders, fidanzato con la sorella della vittima, i due cani stavano litigando tra di loro quando la donna è arrivata per portare loro il cibo. “Ho il cuore spezzato. Sono scioccata. Sono incredula e vorrei davvero solo morire. Non posso credere che sia successo” ha dichiarato Wendy Sabathne, proprietaria dei cani. Diverse persone hanno affermato che i cani della signora Sabathne avevano già mostrato segni di aggressività. Bill Keefer, padre della vittima, ha detto che i cani avevano già morso la figlia due o tre anni fa.