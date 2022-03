Usa, potente tornado si abbate sull’Iowa: 6 morti, tra cui due bambini

Un altro tornado si è abbattuto sugli Usa: nello stato dell'Iowa si registrano 6 morti, tra cui due bambini. Il governatore dichiara lo stato d'emerge

Allarme tornado negli Usa, dove uno di potenti dimensioni si è abbattuto sullo stato dell’Iowa, registrando 6 morti, tra cui purtroppo due bambini. Danneggiati molti edifici e linee elettriche.

Tornado negli Usa, 6 i morti nell’Iowa

Un potente tornado si è abbattuto nuovamente negli Usa, registrando 6 morti, tra cui due bambini e 4 feriti.

Il fatto è accaduto nello stato dell’Iowa, come riferiscono anche i funzionari per la gestione delle emergenze della contea di Madison, segnalando danni importanti per edifici e linee elettriche.

Iowa chiede stato di emergenza: “Il peggior tornado da molto tempo”

Secondo la descrizione fatta dai supersititi ed esperti, il tornado si sarebbe abbattuto sull’area sud-ovest di Des Moines, verso le 16.30.

Il governatore dell’Iowa Kim Reynolds ha confermato lo stato di emergenza e l’utilizzo dei fondi statali per assistere la popolazione colpita: “I nostri cuori sono con tutti coloro che sono stati colpiti dalle tempeste mortali che hanno lacerato il nostro Stato”, ha dichiarato a caldo il governatore.

Il direttore dell’Agenzia per la gestione emergenze della contea di Madison Diogenes Ayala nella conferenza stampa ha confermato il numero delle vittime e al momento non si registrano dispersi.

Ingenti danni a 30 case e come già abbiamo detto, persistono i problemi alle linee elettriche e quindi di comunicazione.

“Si è trattato del peggior tornado che abbiamo visto da molto tempo”, ha infine precisato il direttore Ayala .