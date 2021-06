Usa, precipita mongolfiera: cinque morti ad Albuquerque, in New Mexico

Usa, precipita mongolfiera: cinque morti ad Albuquerque. I testimoni hanno riferito di aver visto il pallone cadere al suolo da circa 30 metri

Tragedia negli Usa, dove una mongolfiera precipita al suolo e schiantandosi fa cinque morti. Una tragedia, purtroppo non la prima di questo genere che ha avuto come teatro la città di Albuquerque, nello stato del New Mexico, famosa in tutto il mondo proprio per un festival internazionale dedicato ai “balloons”.

Secondo una prima ricostruzione dei tragici fatti che sono accaduti alle 7 del mattino ora locale la mongolfiera avrebbe colpito i cavi elettrici della linea ad alta tensione e, afflosciandosi in maniera rapida, è precipitata a terra schiantandosi a forte velocità di una strada cittadina.

New Mexico, precipita mongolfiera: cinque morti sotto gli occhi dei residenti

Il dramma si è consumato poco dopo le manovre di ascesa e sotto gli occhi di numerosi testimoni che hanno filmato i momenti dell’incidente.

Il dipartimento di polizia di Albuquerque ha una prima stima per cui il pallone aerostatico sarebbe precipitato da un’altezza relativamente bassa, non più di 30 metri. I numerosi testimoni del fatto, persone per lo più che in virtù di quel festival hanno una certa dimestichezza con le mongolfiere, sono stati ascoltati negli interrogatori preliminari ad opera della polizia.

Precipita mongolfiera: il cesto prende fuoco e fa cinque morti

Molti di essi hanno riferito di aver visto il cesto su cui viaggiavano le cinque vittime staccarsi dal pallone subito dopo il contatto da cui avrebbe preso fuoco, mentre il pallone avrebbe continuato a volare sgonfiandosi prima di cadere sui tetti delle case in un quartiere della periferia est della città.

A morire sono stati tre uomini, fra cui il pilota della mongolfiera, e due donne. I soccorsi dei residenti prima e dei vigili del fuoco purtroppo sono stati inutili: quando sono arrivare le ambulanze quattro erano già deceduti ed uno era in fin di vita, vita che lo ha abbandonato poco dopo in ospedale.

Precipita mongolfiera e fa cinque morti, aperta un’inchiesta

Il contatto fra la mongolfiera e i cavi dell’alta tensione ha interrotto l’erogazione dell’energia elettrica per alcune ore, lasciando l’intera area cittadina, con circa 13mila residenti, senza corrente. Sarà compito del National Transportation Safety Board e della FAA, la Federal Aviation Administration, stabilire le cause esatte della tragedia con un’apposita inchiesta. I primi atti riguarderanno l’acquisizione dei verbali della polizia cittadina e le verifiche tecniche sui resti della mongolfiera.