USA, primo morto per Omicron in Texas: “Non vaccinato che si è reinfettato”

La variante Omicron sta dilagando in USA, e ha mietuto la prima vittima nello Stato del Texas. L’uomo non era vaccinato e già aveva avuto il Covid.

Infatti, nelle scorse ore si è registrata la prima vittima dovuta proprio alla variante: si tratta di un uomo sopra i 50 anni d’età del Texas, non vaccinato e che si è reinfettato, oltre ad essere affetto da patologie pregresse. La notizia è stata diffusa dal Dipartimento di salute della contea di Harris.

La nuova variante del Coronavirus – individuata per la prima volta in Sudafrica e già presente in oltre 80 Paesi in tutto il mondo – rappresenta al momento il 73% delle infezioni in tutti gli Stati uniti.

Omicron, primo morto negli USA: la situazione contagi nel Paese

Tra gli stati più colpiti da Omicron ci sono quelli di Washington, Oregon e Idaho. Nel Sud: Florida, Alabama e Georgia hanno toccato oltre il 95% di casi della nuova variante.

Negli Stati uniti, quasi il 73% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid, secondo i dati del CDC – Centers for Disease Control and Prevention – e il 30% ha ricevuto il booster.

Numeri ancora piuttosto scarsi, come confermato dalla situazione pandemica attuale oltreoceano.

Omicron, primo morto negli USA: nessuna nuova misura all’orizzonte

Nonostante ciò, ancorfa non tira aria di lockdown negli Stati Uniti. Joe Biden e l’esecutivo si stanno limitando a spingere sulle vaccinazione e invitare i cittadini alla cautela. Recentemente il Presidente ha twittato: