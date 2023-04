Home > Askanews > Usa, Procuratore di Manhattan: nessuno è al di sopra della legge Usa, Procuratore di Manhattan: nessuno è al di sopra della legge

New York, 4 apr. (askanews) – “Non possiamo ignorare e non ignoreremo una grave condotta criminale”: lo ha dichiarato il Procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, al termine dell’udienza con cui l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato formalmente incriminato per 34 capi di accusa legati al reato di frode. Bragg ha sottolineato come la Procura avesse l’obbligo di agire indipendentemente dal ruolo o dalla reputazione dell’accusato: “Nessuno è al di sopra della legge, nessuna quantità di denaro o di potere puo cambiare questo principio americano”.

New York, 4 apr. (askanews) - "Non possiamo ignorare e non ignoreremo una grave condotta criminale": lo ha dichiarato il Procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, al termine dell'udienza con cui l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato formalmente incriminato per 34 capi d...