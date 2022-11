Usa: Renzi, 'partita aperta per 2024, clima può cambiare'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Difficile fare una sintesi efficace" sui risultati delle elezioni negli Stati Uniti. "La metto così: i Democratici sono meno forti al Congresso e probabilmente anche al Senato. Ma i Repubblicani sono meno forti di quanto si aspettassero di essere.

E soprattutto è aperta la partita per il 2024". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.

"A mio avviso -aggiunge- oggi in campo repubblicano De Santis, governatore della Florida, si è molto rafforzato, anche rispetto a Trump. E in casa democratica sarà interessante vedere le prossime settimane cosa accadrà intorno a Biden. La mia opinione è che i tre fattori che hanno evitato lo tsunami repubblicano sono stati: la questione dei diritti, dopo le sentenze della Corte Suprema; la paura del ritorno di Trump che ha terrorizzato parte del ceto medio anche conservatore; la straordinaria affluenza degli under 30 al voto rispetto al passato.

Di questi messaggi si è fatto interprete in modo eccellente Barack Obama nelle ultime ore della campagna".

"I Democratici dunque -conclude Renzi- non hanno vinto le elezioni ma non le hanno perse come da mesi tutti si aspettavano. E questo può cambiare il clima della corsa alla Casa Bianca 2024".