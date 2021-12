Usa, ricostruita la grotta del Grinch: il luogo ideale dove passare le feste per chi odia il Natale

Chi proprio non sopporta il Natale, tra addobbi e cene in famiglia, può evadere dall'atmosfera di festa e godere di una vacanza nella grotta del Grinch.

Il Natale si avvicina e l’atmosfera di festa invade ormai ogni città. Tutte le vie sono illuminate, le case si abbelliscono con i molti addobbi colorati e inizia persino la corsa ai regali. Godere del clima natalizio per alcuni è un vero toccasana, regalando un pizzico di allegria e un po’ di buon umore in più.

Sono tanti gli accaniti appassionati del Natale, fedeli al cenone della Vigilia o al pranzo in famiglia del 25 dicembre. I veri amanti del Natale adorano addobbare ogni stanza con luci e palline, sfoggiando persino gli outfit più a tema. Tuttavia, non mancano le persone che con il Natale proprio non vanno d’accordo: per loro cosa c’è di meglio di una vacanza nella grotta del Grinch? Negli Usa l’idea è diventata realtà.

Usa, ricostruita la grotta del Grinch

La grotta del Grinch si trova nello Utah, a Boulder. Al famoso personaggio nato dalla fantasia dello scrittore e fumettista americano Dr. Seuss, celebre per il suo astio verso le festività natalizie, è stata dedicata una stanza a tema dove chiunque potrebbe trascorrere qualche notte, fuggendo dallo stress del Natale.

Prenotare è semplice e costa 20 dollari a notte: chi desidera trascorrere delle festività originali, può trovare la soluzione volando negli Usa.

Usa, ricostruita la grotta del Grinch: l’idea

L’idea di ricostruire e rendere reale – ma anche fruibile da tutti – la grotta del Grinch arriva da una collaborazione tra Dr. Seuss Enterprises, una delle principali società di intrattenimento per bambini nello scenario internazionale, e Vacasa, una piattaforma di case vacanza nordamericana.

Dalla loro unione nasce una trovata davvero unica e con la quale il divertimento è assicurato.

Usa, ricostruita la grotta del Grinch: dal libro al film

La grotta a tema Grinch, fedele al celebre personaggio, arriva dopo un libro e un film di successo. Non a caso, è diventato una figura indimenticabile della tradizione.

La prima apparizione del Grinch risale al 1957, quando a lui venne dedicato un libro per bambini. Successivamente, il personaggio divenne particolarmente famoso grazie al film uscito nelle sale nel 2000, con Jim Carry e diretto da Ron Howard.