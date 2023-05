USA, rischio default: "Potrebbero dichiararlo dal primo giugno"

Il membro del governo che più di tutti tiene il polso alla situazione aveva già lanciato l’allarme ma pare si sia giunti al momento della resa dei conti negli USA, dove è ormai rischio default: “Potrebbero dichiararlo dal primo giugno”. La Segretaria all’Economia Janet Yellen spiega che bisogna alzare il tetto del debito e allo stato attuale il governo di Washington potrebbe effettivamente rimanere senza soldi.

USA, rischio default dal primo giugno

I media spiegano quindi che esiste il rischio che venga dichiarato il default il primo giugno nel caso in cui non fosse alzato il tetto del debito. La segretaria al Tesoro Janet Yellen h spiegato che attendere fino all’ultimo minuto per agire potrebbe avere “serie conseguenze sulla fiducia delle imprese e dei consumatori”. Ecco perché la stessa ha indirizzato una lettera alla leadership del Congresso, pubblicata il 15 maggio. In quello scritto ufficiale Yellen ha affermato che aggiornerà nuovamente i legislatori a breve: “Stimiamo ancora che il Tesoro probabilmente non sarà più in grado di soddisfare tutti gli obblighi del governo se il Congresso non avrà agito per alzare o sospendere il limite del debito entro l’inizio di giugno, e potenzialmente già il primo giugno”.

Limite del debito raggiunto a gennaio

A gennaio gli Usa avevano raggiunto il limite del debito ed il Tesoro aveva messo in atto manovre contabili denominate misure straordinarie per pagare i conti del Paese. Dal canto suo il presidente Joe Biden e il presidente della Camera, Kevin McCarthy, stanno provando ad individuare “un compromesso sulla questione”.