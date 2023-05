L’attuale governatore della Florida, Ron DeSantis, è pronto a lanciare ufficialmente la sua candidatura per le Presidenziali negli Usa del 2024.

Ron DeSantis, attuale governatore della Florida, potrebbe essere il concreto sfidante di Donald Trump per la nomination repubblicana in vista delle prossime elezioni Presidenziali negli Stati Uniti, previste per il 2024.

Secondo quanto riportato dai media americani, lancerà ufficialmente la sua candidatura alla Casa Bianca stasera, 24 maggio, nel corso di un colloquio su Twitter con Elon Musk, che è un suo sostenitore. L’intervento dovrebbe tenersi alle ore 18:00 locali (mezzanotte italiana), e verrà trasmesso in diretta su Twitter Spaces.

Chi è Ron DeSantis

Il governatore della Florida è stato a lungo un seguace di Trump, e lo stesso ex presidente lo ha spesso elogiato e trattato come un suo “pupillo”. Ma ora rappresenta una minaccia politica, e i rapporti tra i due sono ormai compromessi.

Le posizioni di Ron DeSantis sono dichiaratamente di estrema destra, specie su temi come le migrazioni, i diritti LGBTQ e l’aborto. Ha firmato una legge che vieta gli aborti a sei settimane, e ha rimosso un procuratore eletto che aveva promesso di non incriminare chi violi le nuove restrizioni sull’aborto, o i medici che forniscano cure ormonali per la transizione di sesso. Inoltre, è un convinto sostenitore della libera circolazione delle armi da fuoco.