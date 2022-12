Usa: Russia ha comunicato con settimane di ritardo trasferimento Griner

Washington, 2 dic. (Adnkronos) - La scorsa settimana il governo di Mosca ha comunicato formalmente all'ambasciata degli Stati Uniti del trasferimento di Brittney Griner dalla capitale in una colonia remota penale, settimane dopo che la star detenuta della Wnba era stata trasferita. Lo ha riferi...

Washington, 2 dic.

(Adnkronos) – La scorsa settimana il governo di Mosca ha comunicato formalmente all'ambasciata degli Stati Uniti del trasferimento di Brittney Griner dalla capitale in una colonia remota penale, settimane dopo che la star detenuta della Wnba era stata trasferita. Lo ha riferito l'amministrazione Biden.

"L'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca è stata formalmente informata dal governo russo del trasferimento della signora Griner il 23 novembre, più di due settimane dopo che era stata trasferita da una prigione a Mosca all'IK-2 in Mordovia", ha detto alla Cnn un portavoce del Dipartimento di Stato, aggiungendo che "siamo in contatto frequente con il team legale della signora Griner e sappiamo che sono stati in grado di farle visita questa settimana".