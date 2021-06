Usa: Salvini, 'pronti a dare una mano per portare Chico Forti a casa'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "In tanti seguiamo da anni, con passione e preoccupazione, la sorte di Chico Forti: doveva da tempo essere trasferito dagli Stati Uniti all’Italia, ma i mesi passano e non sembrano esserci novità. Dopo aver letto alcune notizie di stampa allarmanti, che parlano di problemi burocratici che avrebbero bloccato tutto, sono tornato a scrivere alla famiglia per mettermi a loro totale disposizione come già successo in passato.

La Lega segue la vicenda ed è a disposizione per dare una mano: bisogna fare di tutto per riportare Chico Forti a casa”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini.