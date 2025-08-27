Usa, scontro legale senza precedenti alla Fed, Trump silura Lisa Cook

Washington, 27 ago. (askanews) – È scontro legale senza precedenti fra la Casa Bianca e la Federal Reserve. Il presidente Donald Trump ha annunciato il licenziamento immediato di Lisa Cook, membro del consiglio dei governatori della Fed, prima donna afroamericana in questo ruolo. Cook ha detto chiaro e tondo che non si dimetterà, protetta da un mandato di 14 anni confermato dal Senato.

“Non mi dimetterò, non c’è alcun motivo e il presidente non ha l’autorità per rimuovermi”, ha dichiarato attraverso il suo avvocato, annunciando battaglia legale e parlando di abuso di potere del presidente.

Trump afferma che Cook avrebbe falsificato documenti per ottenere condizioni agevolate per un mutuo. Legalmente è possibile rimuovere un governatore solo per giusta causa, ma non è mai successo prima; servirebbero un processo e un verdetto, che oggi non esistono. Cook non è stata neanche incriminata.

Di fronte alla stampa, Trump ha ribadito le sue accuse: è necessario che in quella posizione ci sia una persona al di sopra di ogni sospetto. E addirittura è passato a parlare dei successori: “abbiamo persone molto buone per quel posto” ha detto. Poi la stoccata contro il suo nemico abituale, il presidente della FED Jerome Powell:

“Mi hanno consigliato male quando ho scelto lui”, nel suo primo mandato. “Troppo tardi”. Il suo nomignolo è “troppo tardi”.

Infatti lo scontro con Cook si inserisce nel quadro del contrasto ben più ampio con Powell, colpevole di rifiutarsi, da mesi, di abbassare i tassi d’interesse e quindi il costo del denaro come vorrebbe la Casa Bianca. A fine luglio sono stati visti insieme, occasione piuttosto imbarazzata durante la ristrutturazione del palazzo della Fed a Washington. In ballo c’è l’indipendenza della Banca Centrale dalla politica, uno dei pilastri dell’economia americana. Trump ha già epurato la direttrice dell’ufficio statistiche sul lavoro, Erika McEntarfer, accusata di manipolare i dati sull’occupazione.