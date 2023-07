Dopo ben 42 anni è stata scoperta l’identità dell’assassino di Laura Kempton, uccisa a 23 anni nel 1981. L’uomo è morto di overdose da cocaina nel 2005.

USA, scoperto l’assassino di Laura Kempton a 42 anni di distanza: è deceduto

Sono passati 42 anni da quando Laura Kempton, 23enne, è stata uccisa in New Hampshire. Era il 1981 e il suo è uno dei cold case più vecchi e misteriosi degli Stati Uniti. Dopo tutto questo tempo l’identità dell’assassino è stata rivelata. L’uomo è morto per overdose di cocaina nel 2005, all’età di 45 anni. Basandosi sulla genealogia genetica forense per riesaminare i reperti trovati all’epoca, come riferito dai media americani, è stato possibile risalire all’identità dell’uomo, all’epoca 21enne, che aveva colpito la donna alla testa con una bottiglia, dopo averla violentata.

USA, scoperto l’assassino di Laura Kempton: il mistero

Per tantissimi anni era stato impossibile identificare l’assassino. Dopo 42 anni è stata svelata la sua identità. Si tratta di Ronney James Lee. Il procuratore capo John Formella ha dichiarato che si tratta di una conclusione “dolce amara“, visto che il responsabile dell’omicidio è deceduto, ma che dimostra la determinazione e la tenacia delle autorità per andare a fondo su questo terribile delitto, che era diventato un cold case.