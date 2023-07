Usa: se manca accordo grano a pagare sarà il mondo in via di sviluppo

Roma, 14 lug. (askanews) – Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una conferenza stampa in Indonesia, ha avvertito che il mondo in via di sviluppo “pagherà il prezzo” se la Russia non estende l’accordo sul grano.

“La guerra d’aggressione russa in Ucraina continua per danneggiare non solo gli ucraini, ma anche i popoli della regione. È essenziale estendere ed espandere l’iniziativa del grano nel Mar Nero che la Russia minaccia di terminare il 18 luglio. Se Mosca prosegue nella sua minaccia, i Paesi in via di sviluppo, anche nella regione, pagheranno il prezzo, che include, quasi letteralmente, prezzi alimentari più alti e una maggiore scarsità di cibo”.