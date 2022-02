Usa: se Mosca invade Ucraina risposta “rapida”, “unita e severa”

Milano, 14 feb. (askanews) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che la risposta degli Stati Uniti e dei loro alleati sarà “rapida”, “unita” e “severa” se la Russia invaderà nuovamente l’Ucraina.

“Ho parlato al telefono con il ministro degli Esteri russo Lavrov: ho espresso la nostra seria preoccupazione sul fatto che Mosca potrebbe prendere in considerazione l’idea di lanciare un attacco militare contro l’Ucraina nei prossimi giorni.

Ho chiarito, come ha fatto il presidente Biden nella sua conversazione con il presidente Putin, che rimane aperto un percorso diplomatico per risolvere questa crisi, una crisi creata dall’ammassamento non provocato delle forze russe ai confini di tutta l’Ucraina”.

Subito dopo il presidente americano Joe Biden ha parlato al telefono con il collega ucraino Volodomyr Zelensky del rafforzamento militare della Russia lungo i confini dell’Ucraina. Entrambi d’accordo sulla necessità di perseguire “diplomazia e deterrenza”, scrive la Casa Bianca in un tweet.

Zelensky ha invitato Biden a Kiev.

La situazione intorno all’Ucraina si fa di ora in ora più incandescente e rischia di trasformarsi in un bomba a orologeria per l’Europa.

