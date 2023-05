USA, secondo un nuovo sondaggio vincerà Trump: con lui il 44% degli elettori

A ben vedere si tratta di due modi di tirarsi il naso, solo che gli elettori Usa pare che se lo vogliano turare più per “The Donald”: secondo un nuovo sondaggio infatti alle Presidenziali del 2024 vincerà Trump: con lui il 44% degli elettori. L’indagine demoscopica di Washington Post ed ABC è di fatto una “condanna” per Joe Biden che è un altro candidato “imbarazzante” per l’elettorato. Secondo quel sondaggio l’indice d’approvazione per il presidente in carica scende da un già bassissimo 42 al 36 per cento.

Nuovo sondaggio Usa: vincerà Trump

Ma le brutte notizie arrivano dalle intenzioni di voto, con il 44 per cento che ha in animo di scegliere Donald Trump, il 38 di tenere Joe Biden e un 18 di indecisi. Attenzione però: la metà degli indecisi stessi dichiara di pendere per Trump rispetto al 42 orientato verso il presidente in carica. Dopo la diffusione del sondaggio la Casa Bianca ha sdrammatizzato ed ha citato “malumori passeggeri, dissensi in libera uscita”.

Il fattore del nuovo “campione di voto”

Il dato però è che l’indebolimento di Biden rispetto ai sondaggi precedenti può dipendere dal campione di voto. Cioè? Stavolta esso comprende tutti gli americani in età di voto anziché limitarsi, come si fa di solito, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il dato politico è che malgrado Trump sia un candidato “scomodo” perfino per i repubblicani oggi la sua leadership è in aumento perché il suo avversario è in calo nettissimo di gradimento.