Washington, 14 dic. (Adnkronos) – Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una misura per aumentare il limite di prestito del Paese di 2,5 trilioni di dollari, che dovrebbe durare fino al 2023, appena un giorno prima della scadenza fissata dal segretario al Tesoro Janet Yellen per i legislatori ad agire per prevenire un default.