Usa: Senato in bilico, dalla Georgia all'Arizona gli Stati decisivi

Washington, 9 nov. (Adnkronos) – Mentre la Camera dei Rappresentanti va man mano colorandosi di una maggioranza rossa, resta ancora in bilico il controllo del Senato, fattore chiave per determinare i rapporti di forza nel nuovo Congresso che uscirà dalle elezioni di Midterm.

Con 48 senatori ciascuno finora assegnati ai democratici e ai repubblicani e una maggioranza fissata a quota 51, sono quattro gli Stati su cui si concentrano le attenzioni degli osservatori. Nel caso i due partiti ottengano 50 seggi ciascuno il Senato resterà sotto il controllo dei democratici in quanto sarà decisivo il voto della vice presidente Kamala Harris.

In Wisconsin il senatore repubblicano in carica, Ron Johnson, spera di respingere la sfida di Mandela Barnes in una corsa in cui entrambe le parti si sono concentrate soprattutto sul tema della sicurezza.

In Georgia si va verso il ballottaggio tra Herschel Walker e Raphael Warnock, in quanto al momento nessuno dei due candidati sembrerebbe ottenere più del 50% dei voti. In Nevada il repubblicano Adam Laxalt punta a strappare il seggio alla senatrice democratica Catherine Cortez Masto, mentre in Arizona il senatore democratico in carica Mark Kelly sta cercando di respingere la sfida lanciata dal repubblicano Blake Masters.