Oltre 240 casi di infezione sono stati registrati negli Usa: le persone in questione si sono sentite male dopo aver mangiato del sushi.

Diverse persone si sentono male negli Usa dopo aver mangiato del sushi: i casi di infezione, che al momento hanno raggiunto quota 241, pare siano stati causati dal norovirus, un patogeno altamente contagioso che causa sintomi come vomito, diarrea, crampi addominali, nausea e febbre.

USA, si sentono male per il sushi: oltre 240 casi di infezione

A quanto si apprende, tutti i soggetti infettati hanno mangiato sushi al ristorante giapponese di Raleigh, nella Contea di Wake, in Carolina del Nord. La prima segnalazione è arrivata alle autorità il 1° dicembre: una persona si era sentita male dopo aver consumato gli alimenti nel ristorante. Da quella prima telefonata, il Dipartimento di sanità pubblica della Carolina del Nord ha ricevuto in totale 241 segnalazioni che aveva pranzato o cenato il Sushi Nine tra il 28 novembre e il 5 dicembre.

Delle 241 persone, 170 sono state contattate dalle autorità sanitarie che hanno chiesto loro di fornire campioni di feci per verificare la positività al norovirus.

Il norovirus

Per quanto riguarda il patogeno, spesso viene indicato come la malattia del vomito invernare poiché è la causa più comune di gastroenterite. Si tratta di un’infezione nota anche come influenza dello stomaco o, ancora, infezione dello stomaco.

Il norovirus provoca un’infiammazione della mucosa gastrica e intestinale e si trasmette quando si entra in contatto con una persona infetta oppure mangiando cibo contaminato.