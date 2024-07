Usa, sollievo e speranza fra i votanti dem dopo l'annuncio di Biden

Roma, 22 lug. (askanews) - Sollievo per l'annuncio del presidente Joe Biden di voler rinunciare alla corsa per la presidenza, preoccupazione per le potenziali guerre intestine del Partito Democratico nella scelta ufficiale di chi sostituirà Biden come candidato contro Donald Trump, speranza che all...

Roma, 22 lug. (askanews) – Sollievo per l’annuncio del presidente Joe Biden di voler rinunciare alla corsa per la presidenza, preoccupazione per le potenziali guerre intestine del Partito Democratico nella scelta ufficiale di chi sostituirà Biden come candidato contro Donald Trump, speranza che alla fine il consenso si consolidi intorno alla vice-presidente Kamala Harris. Sono i sentimenti dei votanti democratici all’indomani della decisione di Biden, da Washington a New York, passando per la California. E ancora, timore: che l’America non sia ancora pronta “per una donna nera presidente”, come dice Mary Briggs, insegnante nella Grande Mela.