Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta è accaduto in Texas, durante una festa di laurea, dove sono stati colpiti nove adolescenti.

USA, sparatoria alla festa di laurea: 9 ragazzi colpiti

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, più precisamente in Texas. Almeno nove adolescenti sono rimasti feriti dopo una festa di laurea, come hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato, nessuno di loro ha riportato ferite gravi o è in pericolo di vita. Tutte le persone colpite hanno un’età compresa tra i 15 e i 19 anni. Per chiarire le modalità di quanto accaduto è stata immediatamente aperta un’indagine. La sparatoria è avvenuta poco dopo la mezzanotte di domenica 23 aprile, in una residenza sulla County Road 263, a nord della città di Jasper.

Le indagini sono in corso

“L’indagine è in corso e stiamo interrogando le persone coinvolte” ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo in una dichiarazione ai giornali locali. Alla festa c’erano circa 250 persone e la maggior parte delle vittime è stata trasportata al Jasper Memorial Hospital. Alcune sono state trasferite al Christus St. Elizabeth di Beaumont per gli accertamenti. “Per prima cosa vogliamo dire che le nostre preghiere sono rivolte ai feriti. Stiamo lavorando con le forze dell’ordine in ogni modo possibile per aiutarli nelle indagini e per consegnare questi colpevoli alla giustizia” ha dichiarato il distretto scolastico di Jasper. Ai confini della città si è verificata una seconda sparatoria, che potrebbe essere collegata alla prima.