USA, sparatoria in Florida: “survivalista” uccide a colpi di arma da fuoco 4 persone

La cittadina di Lakeland in Florida (USA) è nel caos. Un uomo con indosso un giubotto antiproiettile che si è definito “survivalista” ha ucciso quattro persone a colpi di arma da fuoco. Tra questi è morto un bambino tra le braccia della madre.

