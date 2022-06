USA, sparatoria in un’area commerciale di Phoenix: una vittima e otto feriti

Un morto e otto feriti. Questo è il terribile bilancio di una sparatoria avvenuta a Phoenix in Arizona. Nessun arrestato.

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta è avvenuto a Phoenix in Arizona dove una donna è morta e sono state ferite otto persone. Stando a quanto si apprende le persone colpite sarebbero giovani (età 18-24 anni). Per ora nessuno è stato arrestato.

USA sparatoria a Phoenix: la dinamica

Secondo quanto viene reso noto dalla CBS il dramma si è consumato in un centro commerciale intorno alle 1 di notte. A scatenare la sparatoria sarebbe stata una lite avvenuta in una sorta party alla quale avrebbero preso parte circa un centinaio di persone. Lo scontro a fuoco aperto sarebbe partito dall’area commerciale per poi spostarsi nel parcheggio in strada: è successo infine l’inevitabile.

Molti spari avrebbero colpito dei passanti tra cui un bambino e due donne. Le condizioni di queste ultime sarebbero molto critiche.

Un’altra sparatoria in Virginia

Nella serata di venerdì 3 giugno, un’altra persona è morta in una sparatoria avvenuta non molto lontana da Richmond in Virginia. La Polizia in particolare ha fatto sapere alla NBC 12 di essere intervenuti sulla scena di una grande festa dove sono stati lanciati molti colpi di arma da fuoco.

Gli agenti hanno trovato sul posto un uomo gravemente ferito che è morto sul posto. Sono cinque le persone ferite. Non sarebbero state rilasciate altre informazioni sui sospetti.