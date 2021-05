Usa, sparatoria in un casinò del Wisconsin, due morti e un ferito grave. Lo sceriffo di Brown County racconta le fasi concitate del fatto di sangue

Usa, sparatoria in un casinò del Wisconsin, due morti e un ferito grave dopo che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo è entrato armato e furente all’interno dell’Oneida Casinò. Pochi mesi fa un’altra sparatoria nello stato aveva avuto come teatro un centro commerciale.

Pare che lo sparatore avesse un preciso obiettivo, una persona con cui aveva avuto screzi ma non trovandolo, avrebbe sparato “a colleghi ed amici” del suo obiettivo, ammazzandone due e ferendone in modo molto serio un terzo.

Usa, sparatoria in un casinò del Wisconsin, due morti e un ferito: il racconto dello sceriffo

A raccontarlo Kevin Pawlak, sceriffo di Brown County, nel corso delle dichiarazioni ufficiali che gli organi di polizia danno ai media subito dopo fatti di sangue simili.

L’omicida sarebbe stato comunque centrato a sua volta dai colpi degli agenti intervenuti a razzo dopo le chiamate di soccorso partite dai locali del casinò; sarebbe morto mentre abbozzava un tentativo di reazione.

Usa, sparatoria in un casinò del Wisconsin, due morti e un ferito grave: il luogo

Il casinò in questione ha annessa anche un sala bingo ed è frequentatissimo dai cittadini del Wisconsin, ragion per cui quando l’uomo ha fatto irruzione armato è stato un fuggi fuggi generale.

Il locale si trova nei pressi dell’area che affaccia sull’Austin Straubel Airport. Il posto è abbastanza conosciuto non solo per la sua verve ludica, ma anche come centro congressi di un certo rilievo, tanto che a servizio dello stesso c’è un grande hotel, il Radisson.

Usa, sparatoria in un casinò del Wisconsin, due morti e un ferito, ma sarebbero di più

Attenzione, le notizie che giungono dal luogo della sparatoria sono ancora controverse, in particolare quelle sulla sorte del killer: sui social non sono pochi quelli che sostengono che in realtà l’uomo sarebbe stato colpito ma non ucciso e che si troverebbe in custodia giudiziaria, sia pur gravemente ferito, in un ospedale della zona. Controverso anche il bilancio dei feriti: fonti accreditate parlerebbero di almeno sette persone centrate dal fuoco oltre alle due risultate morte, fra le quali appunto un ferito grave.

Usa, sparatoria in un casinò del Wisconsin, due morti e un ferito: il sollievo di un cliente

Sollievo assoluto da parte di quei cittadini che avevano deciso di passare una serata nel casinò Ondeia e che per un motivo magari banale hanno disdetto e probabilmente messo in salvo la loro vita o quanto meno la loro incolumità. Uno di essi ha scritto un post su Facebook: “Dovevo andarci proprio oggi (ieri ora Usa, cioè quando è scoppiato il putiferio – ndr), poi non ho voluto cambiare il mio assegno settimanale del lavoro e ho lasciato perdere”. Le sparatorie negli usa sono all’ordine del giorno: a metà aprile ad Indianapolis ce n’era stata un’altra.