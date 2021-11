Terribile sparatoria in un parco ad Aurora, in Colorado. Cinque adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono rimasti feriti gravemente.

Usa, sparatoria in un parco in Colorado: feriti 5 adolescenti

Grande paura ad Aurora, in Colorado, dove cinque adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono rimasti feriti gravemente nel corso di una sparatoria avvenuta nel parco Nome Park, nei pressi di una scuola superiore. L’istituto è stato posto “in un perimetro sicuro” dopo quello che è accaduto. Il Dipartimento di polizia di Aurora, su Twitter, ha spiegato che il sospettato che ha aperto il fuoco al momento è ancora ricercato.

Gli adolescenti colpiti sono stati immediatamente portati in ospedale e sono feriti gravemente.

Usa, sparatoria in un parco in Colorado: pochi mesi fa la strage al supermercato

Gli studenti della Central High School, come riportato dalla polizia, sono stati fatti allontanare e genitori e tutori hanno ricevuto una mail che li avvisava di questa decisione. Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi del genere in Colorado. Pochi mesi fa è avvenuta la strage al supermercato.

Un uomo era entrato al King Soopers di Boulder e ha aperto il fuoco con fucile semiautomatico, uccidendo 10 persone, compreso l’agente Eric Talley, 51 anni, primo della polizia che era arrivato sul luogo della strage.

Usa, sparatoria in un parco in Colorado: il massacro in un cinema ad Aurora

Nel 2012 la città di Aurora è stata teatro del massacro in un cinema. Erano state ammazzate 12 persone e ferite un altro centinaio durante la prima di Batman.

A sparare era stato James Holmes, 24enne, dottorando in neuroscienza che aveva abbandonato l’università. Era armato di un arsenale comprato legalmente. Quest’anno negli Stati Uniti ci sono state 626 stragi con armi da fuoco.