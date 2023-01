Uno o più uomini hanno fatto irruzione in una scuola di Des Moines, in Iowa, e hanno aperto il fuoco contro studenti e insegnanti: nella sparatoria, hanno perso la vita due allievi mentre altre persone sono rimaste ferite.

Il bilancio delle vittime è parziale.

La tragedia si è consumata nello Stato federato americano dell’Iowa. Due studenti sono morti nel corso di una sparatoria che ha avuto luogo in una scuola privata di Des Moines. La struttura è specializzata nel recupero di giovani a rischio. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, molte persone sono rimaste ferite: tra queste, anche un insegnante.

A seguito delle segnalazioni ricevute, sul luogo della tragedia si sono recati gli agenti di polizia, i soccorsi e i vigili del fuoco.

Al momento, le autorità hanno riferito che almeno tre sospettati sono stati arrestati: sconosciuto, invece, il movente della strage. A questo proposito, tuttavia, il sergente Paul Parizek ha dichiarato: “L’incidente è stato sicuramente mirato. Non è stato casuale. Non c’è nulla di casuale in questo. È stato sicuramente un incidente mirato. Ma per quanto riguarda il movente, è qualcosa che cercheremo di capire”.

