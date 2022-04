USA, Sparatoria nel centro di Sacramento: il bilancio delle vittime

Nella capitale californiana di Sacramento un uomo ha fatto fuoco. Il bilancio potrebbe essere di 6 morti e 9 feriti.

Sono attimi drammatici a Sacramento in California. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile, un uomo ha sparato dei colpi con un’arma da fuoco uccidendo diverse persone: stando a quanto si apprende da prime informazioni il bilancio sarebbe di 6 morti e 9 feriti.

BREAKING 🇺🇲USA🇺🇲: WATCH ‼️The footage from the shooting in downtown Sacramento, California captures the fully automatic gunfire. As many 6 fatalities reported.#Sacramento #USA #California #Shooting pic.twitter.com/EQ3nkUdWxh

