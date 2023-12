Usa, spionaggio per Cuba: arrestato un ex ambasciatore in Bolivia

Washington, 4 dic. (askanews) – Un ex diplomatico americano che ha servito come ambasciatore degli Stati Uniti in Bolivia è stato arrestato a seguito di una lunga indagine di controspionaggio dell’FBI, con l’accusa di avere servito segretamente come agente del governo cubano, ha appreso l’Associated Press.

Manuel Rocha, 73 anni, è stato arrestato venerdì a Miami. Oggi comparirà in tribunale, hanno detto due persone che hanno parlato con l’AP in condizione di anonimato. Una delle fonti ha spiegato che Rocha ha avrebbe lavorato per promuovere gli interessi del governo cubano.

“Il Ministero – ha detto Merrick Garland Procuratore generale degli Stati Uniti d’America – ha incriminato l’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Bolivia, Victor Manuel Rocha, per aver agito illegalmente come agente di un governo straniero. Questa azione mette in luce una delle infiltrazioni più lunghe e importanti del governo degli Stati Uniti da parte di un agente straniero. Più precisamente, la denuncia penale sostiene che, per più di 40 anni, Rocha ha agito come agente segreto del governo cubano”.