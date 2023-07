Donald Santini, uno dei presunti omicidi più ricercati degli Stati Uniti, è stato arrestato per un delitto commesso nel 1984. Aveva ucciso una donna di 33 anni in Florida.

USA, strangolò una donna e nascose il corpo in un canale: arrestato dopo quasi 40 anni

Ci hanno messo quasi 40 anni, ma alla fine sono riusciti a prendere uno tra i presunti omicidi più ricercati degli Stati Uniti e ad arrestarlo per un delitto che ha commesso nel 1984. Aveva ucciso una donna di 33 anni in Florida. L’uomo stava prendendo servizio come presidente di un consiglio locale per l’acqua quando è stato arrestato in California, per poi essere estradato in Florida, dove è accusato dell’omicidio di Cynthia Wood. Donald Santini, che oggi ha 65 anni, secondo la ricostruzione, è stato l’ultimo a vedere la donna viva il 6 giugno 1984, prima che gli investigatori trovassero il suo corpo. La donna era stata strangolata e il suo cadavere nascosto in un canale. “L’arresto di Donald Santini chiude un caso irrisolto di lunga data e fornisce giustizia alla vittima e alla sua famiglia dopo quasi quattro decenni di attesa” ha dichiarato lo sceriffo Chad Chronister della contea di Hillsborough, in Florida.

USA, strangolò una donna e nascose il corpo in un canale: era fuggito

Le autorità hanno ricordato che Donald Santini è stato identificato come sospetto poco dopo l’omicidio e poi è fuggito immediatamente dalla contea di Hillsborough. Il killer è apparso anche diverse volte nello show America’s Most Wanted, nel 1990, 2005 e 2013. L’FBI aveva lavorato a lungo a questo caso. La ricerca aveva portato gli investigatori in Texas, California e Thailandia, senza fortuna. Quest’anno hanno avuto fortuna grazie ad un suggerimento della task force per i fuggitivi regionali della Florida che ha portato le forze dell’ordine nella contea di San Diego, dove l’uomo viveva con il nome di Wellman Simmonds. Santini è stato arrestato con l’accusa di omicidio.