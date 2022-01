Una scossa di terremoto è stata avvertita nel sud della California: la magnitudo indicata dagli esperti è stata pari a 3.9 gradi.

I sismologi hanno rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 nella California del Sud. L’evento sismico, che ha avuto luogo intorno alle 19:19 ora locale del 12 gennaio 2022 e un epicentro a 23 km da Anza, è avvenuto ad una profondità di 14 km.

Al momento non ci sono state segnalazioni di danni a cose o persone ma è probabile che i cittadini abbiano avvertito il sisma in tutta la California meridionale e nell’estremo nord dello stato della Baja California in Messico.