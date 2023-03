La forza distruttrice di un tornado si è abbattuta in un sobborgo di Los Angeles, scoperchiando i tetti delle case e sollevando le auto da terra come si vede dalle immagini diffuse sui social

Tornado distrugge sobborgo di Los Angeles

Nel sobborgo di Montebello, Los Angeles, si è verificato un tornado che che ha causato il distacco dei tetti degli edifici e sollevato diverse auto in aria, come si vede dalle impressionanti immagini che stanno circolando in queste ore sui social.

Danni ingenti e una persona ferita

Le successive riprese aeree hanno rivelato i danni causati dalla furia distruttrice del tornado sui tetti, nelle infrastrutture e sulle auto parcheggiate. I detriti lasciati dal passaggio della perturbazione erano sparsi su più di un isolato. Da quanto si apprende, già 11 edifici sono risultati inagibili rispetto ai 17 controllati.

Una persona risulta ferita ed è stata subito trasportata in un ospedale di Montebello anche se al momento non sono state rilasciate dichiarazioni riguardo il suo stato di salute.

Il National Weather Service indaga

“Non è qualcosa di comune per la regione”, ha detto la meteorologa Rose Schoenfeld del servizio meteorologico. Il National Weather Service sta indagando sull’evento meteorologico mentre il maltempo nello Stato americano si fa sempre più minaccioso.