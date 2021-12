Usa, trovati 7 cadaveri in una casa nel Minnesota: 3 di loro sono bambini

Tragedia nel Minnesota, USA: i parenti hanno ritrovato 7 corpi privi di vita in un'abitazione di Moorhead. Tre dei cadaveri sono di bambini

Sette corpi senza vita, tra cui quelli di tre bambini, sono stati scoperti a Moorhead, nello Stato americano del Minnesota, all’interno di un’abitazione.

Una volta rinvenuti, i cadaveri sono sono stati tutti trasferiti nell’ufficio del medico legale della Contea di Ramsey. Qui si cercherà – grazie all’esame autoptico – di determinare le cause della morte.

La tragica scoperta è avvenuta sabato 18 dicembre intorno alle 20. A scoprirlo sono stati alcuni familiari che si erano recati presso l’abitazione per una classica visita ai parenti, ma hanno trovato uno scenario scioccante. Dalle prime analisi non sono stati rilevati segni di violenza, e le autorità non stanno cercando attivamente alcun indiziato.

USA, ritrovati 7 cadaveri: le parole del sindaco di Moorhead

La notizia, resa nota dall’emittente locale Kvly, ha fatto il giro del Paese e ha lasciato senza parole la comunità di Moorhead. Il sindaco si è subito fatto vicino ai parenti delle vittime e ha espresso il suo sostegno e lo sconforto con queste dichiarazioni:

«Questa è una tragedia assolutamente orribile, resa ancora più toccante dal momento che è avvenuta in prossimità delle vacanze di Natale. Ho il cuore spezzato per la famiglia e gli amici che hanno ricevuto questa notizia devastante durante il fine settimana. La nostra comunità piange con loro in questo momento straziante».

USA, ritrovati 7 cadaveri: la città di Moorhead e le indagini

La città di Moorhead si trova al confine del Minnesota, vicino a Fargo, nel North Dakota, in un’area metropolitana di circa 230.000 persone.

Il capitano della polizia della città, Deric Swanson, ha affermato che l’indagine è ancora attiva e che ulteriori informazioni, tra cui la causa dei decessi e l’identificazione delle vittime, saranno rilasciate in seguito.